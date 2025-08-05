DAX23.625 +0,4%ESt505.469 +0,4%Top 10 Crypto15,00 -1,7%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.380 ±-0,0%Euro1,1667 ±0,0%Öl69,30 -0,5%Gold3.745 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Plug Power A1JA81 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Plus -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- SAP sichert sich Milliardenauftrag -- Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Oracle im Fokus
Top News
Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet Daimler Truck-Analyse: Daimler Truck-Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.

MARKT USA/Börse vor Inflationsdaten wenig verändert erwartet

26.09.25 11:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
RH
169,48 EUR -7,50 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wayfair Inc (A)
68,50 EUR -4,06 EUR -5,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Williams-Sonoma Inc.
166,90 EUR -3,30 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag ein wenig veränderter Handelsauftakt ab. Die Richtung bestimmen dürfte letztlich aber der mit Spannung erwartete Preisindex der persönlichen Konsumausgaben der US-Bürger (PCE-Deflator). Er gilt als das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank, die ihren geldpolitischen Kurs auch an der Inflation ausrichtet. Volkswirte erwarten im Konsens, dass sich der Preisauftrieb im August in der Gesamtrate verglichen mit dem Juli leicht verstärkt hat. In der Kernrate wird auf Monatssicht eine leichte Abschwächung erwartet. Daneben wird noch der von der Universität Michigan ermittelte Index der Verbraucherstimmung im September veröffentlicht.

Wer­bung

Im Blick stehen ferner die jüngsten Entwicklungen im Zollstreit. US-Präsident Donald Trump hat mehrere neue Zölle angekündigt, darunter auch einen Zoll von 100 Prozent auf Medikamente von Pharmaunternehmen, die keinen Produktionsstandort in den USA bauen. Viele der größten Pharmaunternehmen haben in den vergangenen Monaten allerdings schon neue Bauvorhaben in den USA angekündigt.

Weiter im Raum steht ein "Shutdown", also die Schließung von Behörden und anderen öffentlichen Einrichtungen, zum 1. Oktober, falls sich der US-Kongress nicht rechtzeitig auf einen Haushalt einigt.

Am Anleihemarkt zeigen sich die Kurse wenig verändert. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,17 Prozent. Der Dollar gibt leicht nach; der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Die Preise für Öl und Gold treten mehr oder weniger auf der Stelle.

Wer­bung

Aktien von Möbelherstellern und Anbietern von anderen Einrichtungsgegenständen könnten unter Druck geraten, nachdem Präsident Trump Zölle auch auf diese Produktgruppe angekündigt hat. Williams Sonoma verbilligen sich vorbörslich um 2,8 Prozent, Wayfair um 5,3 Prozent und Restoration Hardware um 4,4 Prozent.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

September 26, 2025 05:58 ET (09:58 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: RH und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf RH

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf RH

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Wayfair Inc (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Wayfair Inc (A)

DatumRatingAnalyst
01.07.2019Wayfair A BuyNeedham & Company, LLC
25.02.2019Wayfair A BuyCanaccord Adams
08.02.2019Wayfair A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
02.11.2018Wayfair A NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
02.11.2018Wayfair A OutperformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
01.07.2019Wayfair A BuyNeedham & Company, LLC
25.02.2019Wayfair A BuyCanaccord Adams
08.02.2019Wayfair A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
02.11.2018Wayfair A OutperformWolfe Research
28.09.2018Wayfair A BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
02.11.2018Wayfair A NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
19.06.2017Wayfair A HoldMaxim Group
07.01.2016Wayfai a NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
01.04.2015Wayfai a PerformOppenheimer & Co. Inc.
22.10.2014Wayfai a Mkt PerformWilliam Blair
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wayfair Inc (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen