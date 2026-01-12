DAX25.308 -0,4%Est506.017 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 -0,7%Nas23.710 -0,1%Bitcoin81.439 -0,5%Euro1,1646 ±0,0%Öl66,06 +0,9%Gold4.635 +1,1%
MARKT USA/Zurückhaltung - Hohes Schlagzeilenrisiko

14.01.26 11:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of America Corp.
47,04 EUR 0,05 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Citigroup Inc.
99,36 EUR 0,32 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wells Fargo & Co.
79,42 EUR -0,43 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Wall Street steht ein ereignisreicher Tag bevor. Im Vorfeld wichtiger Schlagzeilen scheint kein Kaufinteresse zu bestehen, der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas leichteren Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Neben den viel beachteten Einzelhandelsumsätzen, wenn auch aus dem November, und weiteren Inflationsdaten auf Erzeugerpreisebene steht aber vor allem eine mögliche Entscheidung des Obersten Gerichtshofs zu den von US-Präsident Donald Trump verhängten Einfuhrzöllen mit Hilfe des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) auf der Agenda. Das Herzstück von Trumps Wirtschaftspolitik könnte vom Gericht gekippt werden.

"Das Gericht hält Termine zur Urteilsverkündung ab, und der nächste steht heute an. Da im Vorfeld nicht bekanntgegeben wird, welche Fälle behandelt werden, bleibt abzuwarten, was dabei herauskommt. Üblicherweise werden die Neuigkeiten gegen 16:00 Uhr MEZ veröffentlicht", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Sollten die Richter die IEEPA-Zölle beerdigen, dürfte diese Entscheidung eigentlich positiv von der Börse aufgenommen werden. Doch wisse man nicht, zu welchen Maßnahmen Trump dann greife, heißt es im Handel. Daher halten sich Anleger zunächst zurück. Auch das Treffen von US-Vizepräsident Vance und Außenminister Rubio mit der dänischen Premierministerin Frederiksen und Grönlands Regierungschef Nielsen wegen der Grönland-Spannungen verunsichere Anleger, heißt es weiter.

Und dann stehen auch noch wichtige Viertquartalszahlen aus dem Bankensektor an - Bank of America, Wells Fargo und Citigroup berichten alle samt noch vor der Startglocke. Mit JP Morgan "haben die Dinge nicht gerade auf vielversprechende Weise begonnen (...)", verweist Marktstratege Michael Brown von Pepperstone auf die Geschäftszahlen vom Vortag aus dem Sektor.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 05:57 ET (10:57 GMT)

