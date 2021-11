Tesla dominiert US-Markt für E-Autos - doch Experten prognostizieren den Umschwung

Aktien in diesem Artikel Tesla 863,90 EUR

• Tesla dominiert den US-Markt für E-Autos• Experten: Marktanteil von Tesla in den USA wird deutlich sinken• Markt für E-Autos in den USA noch in den Kinderschuhen

Keine Elektroautos sind in den USA so beliebt wie die von Tesla. Wie "CNBC" unter Berufung auf Daten von IHS Markit berichtet, lag der Anteil von Tesla an den E-Autoverkäufen in den USA im Jahr 2020 bei satten 79 Prozent. Damit entfiel auch im vergangenen Jahr - wie auch schon in den Jahren zuvor - die Mehrheit der E-Autoverkäufe in den Vereinigten Staaten auf den Konzern von Elon Musk. Dabei ist der E-Auto-Pionier in seinem Heimatland auch beliebter als anderswo, denn laut "CleanTechnica" kommt Tesla in den USA auf einen größeren Marktanteil als in Europa oder Kanada. "Es ist kein Wunder, dass Tesla bei den E-Autoverkäufen immer noch dominiert, denn sie sind die einzigen, die wirklich brauchbare Produkte auf vollen Touren haben", sagte Michael Fiske von IHS Markit laut "CNBC".

Teslas Marktdominanz gerät ins Wanken

Auch 2021 dürfte der Elektroautobauer für den Großteil der Verkäufe reiner E-Fahrzeuge in den USA verantwortlich sein - allerdings mit deutlichen Einbußen. In diesem Jahr werden noch 56 Prozent der E-Autoverkäufe in den USA auf Tesla entfallen, schätzt IHS Markit gegenüber "CNBC". Auch "Business Insider" berichtet unter Berufung auf Daten von Experian, dass die Dominanz von Tesla abnimmt. So seien von Januar bis Juni 2021 66,3 Prozent aller neu registrierten E-Autos in den Vereinigten Staaten Teslas gewesen - nach 79,5 Prozent im gleichen Zeitraum des Vorjahres. "Da wir uns in die Richtung bewegen, dass größere und wirklich signifikante Hersteller in dieser Branche mitmischen wollen, muss Tesla Anteile verlieren", sagte Michael Fiske laut "CNBC".

Und tatsächlich stoßen momentan immer mehr traditionelle Autobauer wie Volkswagen, General Motors oder Ford mit konkurrenzfähigen Fahrzeugen wie dem ID.4, dem Chevy Bolt oder dem Mustang Mach-E in das Segment vor. Laut "CNBC" wird erwartet, dass im Jahr 2025 hunderte neue Modelle von E-Autos auf dem Markt sein werden - anstatt nur einige Dutzend wie aktuell. Der Marktanteil von Tesla dürfte daher in der Folge weiter abnehmen. IHS Markit schätzt, dass der Anteil von Tesla im amerikanischen E-Automarkt 2025 nur noch bei 20 Prozent liegen werde, und LMC Automotive erwartet laut "CNBC" sogar, dass Tesla 2025 nicht mehr die Nummer eins bei E-Autos in den USA sein wird, sondern von General Motors überholt wird. Eine Prognose, die auch GM-CEO Mary Barra teilt.

Kleinerer Marktanteil nicht unbedingt schlecht für Tesla

Dabei muss ein geringerer Marktanteil nicht unbedingt etwas Schlimmes für Tesla sein. Denn momentan dominiert der Konzern von Elon Musk zwar den US-Markt für E-Autos, der ist bislang aber nicht sehr groß. "Wenn man Tesla aus dem Bild herausnimmt, besteht der Markt aus weniger als einem Prozent E-Fahrzeugen", sagte Sam Fiorani von AutoForecast Solutions gegenüber "CNBC". Laut einer Prognose von LMC Automotive, die dem US-Nachrichtensender vorliegt, werden reine Elektroautos 2021 lediglich 2,6 Prozent aller Autoverkäufe in den USA ausmachen. Selbst wenn man noch Plug-In Hybride hinzurechnen würde, werde der Anteil unterhalb von vier Prozent liegen.

Die Experten sind sich jedoch einig, dass sich dies in Zukunft ändern wird, da E-Autos einen wachsenden Anteil des Automarkts repräsentieren. Für das Jahr 2030 prognostiziert AutoForecast Solutions, dass der Anteil von E-Autos an den Fahrzeugverkäufen auf 18,6 Prozent steigen werde. LMC Automotive erwartet, dass reine E-Autos bis dahin sogar 30,1 Prozent aller Autoverkäufe ausmachen werden und IHS Markit geht sogar von 40 Prozent Marktanteil aus. "In einem Wachstumsmarkt ist es extrem herausfordernd, einen Mehrheits-Marktanteil zu behalten, egal in welcher Branche", kommentierte Michael Fiske von IHS Markit die Situation mit Blick auf Tesla. Doch da der Markt auf ein kräftiges Wachstum zusteuert, dürfte Tesla trotz deutlich sinkendem Marktanteil weiter steigende Verkaufszahlen verbuchen können - auch wenn der Konzern in den USA dann nicht mehr Marktführer ist.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Photosite / Shutterstock.com, Dongliu / Shutterstock.com