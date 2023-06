Frankfurter Börse: DAX nach US-Inflationsdaten weiter im Plus

Der DAX begann den Handelstag 0,75 Prozent im Plus bei 16.218,20 Punkten. Nach der Veröffentlichung der vielbeachtete Inflationsdaten aus den USA geht es für den deutschen Leitindex 0,64 Prozent auf 16.200,74 Zähler nach oben.

Anleger hatten vor den Inflationsdaten aus den USA, die am Nachmittag veröffentlicht wurden und für den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch von hoher Bedeutung sind, etwas den Mut verloren. Dennoch gehen die Marktteilnehmer weiterhin davon aus, dass die US-Währungshüter den Leitzins zunächst einmal nicht weiter erhöhen.

DAX-Rekordhoch bleibt in Reichweite

Vor drei Wochen stieg der deutsche Leitindex ebenfalls deutlich. Damals war das Börsenbarometer mit 16.331 Zählern kurz auf ein Rekordhoch gestiegen, das weiterhin in Reichweite bleibt. Der DAX folgte zunächst der starken Verfassung der US-Aktienmärkte. Vor allem unter den Tech-Anlegern hatte am Vorabend in New York viel Hoffnung geherrscht, dass die Fed die Fantasie für künstliche Intelligenz nicht stört.

Deutsche HVPI-Inflation rückläufig

Der Inflationsdruck in Deutschland ist im Mai deutlich gesunken, was vor allem an rückläufigen Benzinpreisen und dem Start des 49-Euro-Tickets lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 6,3 (Vormonat: 7,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31. Mai.

US-Inflation im Rahmen der Erwartungen

Die Verbraucherpreise in den USA haben sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent verteuert. Erwartet wurde ein Wert von 4,1 Prozent, nach 4,9 Prozent im April. Die Kernrate für Mai wird mit 5,3 Prozent angegeben, was im Rahmen der Prognosen lag. Sie belief sich einen Monat zuvor auf 5,5 Prozent.

ZEW-Index steigt wider Erwarten

Auf Konjunkturseite stand zudem der ZEW-Index an, der die Stimmung der deutschen Börsenprofis widerspiegelt. Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im Juni wider Erwarten leicht aufgehellt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf minus 8,5 Punkte von minus 10,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 13,0 Punkte gerechnet.

"Die ZEW-Konjunkturerwartungen verbessern sich leicht, sind aber noch im negativen Bereich", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Insbesondere die exportorientierten Sektoren dürften sich aufgrund einer schwachen Weltkonjunktur eher schlecht entwickeln. Die derzeit vorliegende Rezession wird jedoch insgesamt als nicht besonders bedrohlich eingeschätzt."

