US-Inflation schwächt sich ab: DAX höher -- US-Börsen steigen -- Siemens Energy vor Integration von Gamesa -- Oracle mit starken Zahlen -- Zalando, Shop Apotheke, Apple im Fokus

Commerzbank prüft Aktienrückkauf. Fachleute zweifeln an Wirksamkeit von Biogens Alzheimer-Medikament. CTS Eventim-Aktie nach Kritik an Unternehmensführung weiter unter Druck. Dürr will BBS Automation kaufen. ProSiebenSat.1 baut Vorstand um. Moody's stuft Ausblick für UBS-Bonität auf 'positiv' hoch. FTC geht weiter gegen Activision-Übernahme durch Microsoft vor. Chinas Zentralbank senkt Reverse-Repo-Satz.

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im Dienstagshandel mit Gewinnen. Der DAX ist mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 16.218,20 Punkten in den Handel eingestiegen. Anschließend hält sich der DAX in der Gewinnzone, besonders im Späthandel dreht das deutsche Börsenbarometer noch einmal auf.Der TecDAX startete 0,41 Prozent höher bei 3.243,35 Zählern, auch hier dominieren im Verlauf die Bullen. Die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten in Deutschland haben sich im Juni etwas aufgehellt, für die Börsen bringt das aber kaum Impulse. Hierzulande herrscht Optimismus, dass es nicht zu einer weiteren Leitzinsanhebung kommen wird, was dem Markt zu Aufschlägen verhilft. Das Rekordhoch von 16.331 Zählern, das der DAX am 19. Mai markierte, konnte aber noch nicht erreicht werden. Dem deutschen Leitindex half, dass die US-Inflationsdaten einen deutlich Rückgang der Teuerungsraten anzeigten. Wie erwartet ging die Inflation im Jahresvergleich auf 4,0 Prozent zurück. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen legen im Dienstagshandel etwas zu. Der EURO STOXX 50 war zunächst mit einem Aufschlag von 0,02 Prozent bei 4.317,75 Punkten in den Handel gestartet und setzt sich im weiteren Verlauf in der Gewinnzone fest. Die Gewinne schrumpfen aber zunehmend. Auch die europäischen Anleger hoffen darauf, dass die US-Notenbank am Mittwochabend eine Zinspause einlegen und den US-Leitzins nicht anpassen wird. Ohnehin ist es die Woche der Notenbanken: Am Donnerstag veröffentlicht die EZB ihren Zinsentscheid, am Freitag schließlich die Bank of Japan. Für gute Laune sorgten zudem neue US-Inflationsdaten, die wie erwartet ausfielen und einen deutlichen Rückgang der Teuerung auf Jahressicht anzeigten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen notieren am Dienstag mit positiven Vorzeichen. Der Dow Jones Index ging 0,13 Prozent höher bei 34.111,08 Punkten in die Dienstagssitzung und baut dann seine Gewinne leicht aus.Der technologielastige NASDAQ Composite lag beim Handelsauftakt 0,78 Prozent im Plus bei 13.566,52 Einheiten. Im weiteren Verlauf verteidigt der Tech-Index weitgehend seine Zuwächse. Die vorbörslich veröffentlichten US-Inflationsdaten entsprachen exakt den Erwartungen: Auf Jahressicht nahm die Teuerungsrate auf 4,0 Prozent ab und im Monatsvergleich nahm das Preisniveau um minimale 0,1 Prozent zu. Damit setzt sich der Trend einer abnehmenden Inflationsrate fort, wenngleich es bis zum 2-Prozent-Ziel der US-Zentralbank Fed noch ein weiter Weg ist. Für die Zinssitzung am Mittwoch gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass die Fed zunächst einmal eine Zinspause einlegen wird, was Aktionären grundsätzlich entgegenkommt. Dementsprechend zeigen sich die US-Märkte am Dienstag von ihrer freundlichen Seite. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken