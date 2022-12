Negative Wall Street drückt Frankfurter Börse tiefer ins Minus: DAX fällt unter 14.000-Punkte-Marke

Der DAX stieg mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 14.113,01 Punkten in den Handel ein. Aktuell kommt das Börsenbarometer deutlich zurück und tendiert 1,14 Prozent niedriger bei 13.937,29 Zählern und fällt dabei unter die 14.000-Punkte-Marke.

Eine Vorweihnachtsrally hat sich am Donnerstag aus den Vortagesgewinnen nicht entwickelt.

"Der Handel bleibt weiterhin dünn und die Kursbewegungen sollten mit Vorsicht genossen werden", so Marktexperte Andreas Lipkow. "Viele sind schon im Weihnachtsurlaub. Und diejenigen, die noch da sind, wollen ihre Portfolios so kurz vor dem Jahresende nicht komplett neu ausrichten", begründete Fondsmanager Thomas Altmann von QC Partners die Entwicklung.

Inflationserwartungen sinken

Die wichtigsten US-Indizes hatten ihre Erholung am Mittwoch fortgesetzt und die asiatischen Märkte folgten am Morgen. Ein Achtmonatshoch im US-Verbrauchervertrauen habe die Aktienkurse angetrieben, hieß es bei der Credit Suisse. Gleichzeitig seien die Inflationserwartungen der Konsumenten kräftig gesunken. Es sehe derzeit nach einer Weihnachtsrally an der Wall Street aus, die sich als starke Börsenphase während der letzten fünf Handelstage im Dezember und an den ersten beiden Handelstagen im Januar definiere, schrieb Analystin Tina Teng vom Broker CMC Markets. In China gab es erneute Signale aus der Politik zur Stärkung der Wirtschaft.

