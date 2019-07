Apple schlägt Google & Co. in einem Bereich der mit dem Hardwaregeschäft nichts zu tun hat

• Apple forciert Betrieb mit Erneuerbaren Energien• Kein Konzern nutzt mehr Solarenergie in den USA• Neben Prestige- auch Kostenfaktor wichtig

Apple hat seinen Betrieb weltweit komplett auf erneuerbare Energien umgestellt. Der konsequente Betrieb der Rechenzentren, Büros und anderer firmeneigener Einrichtungen hat den iPhone-Hersteller zu einem Ökostromgiganten aufsteigen lassen.

Größter Solarenergienutzer der Vereinigten Staaten

Dem "Solar Means Business"-Bericht der Branchenorganisation Solar Energy Association (SEIA) zufolge, aus dem CNBC zitiert, ist Apple der größte private Nutzer von Solarenergie in den USA. Demnach liegt der iPhone-Hersteller bei der installierten Photovoltaik-Leistung mit 393 Megawatt deutlich vor dem Handelsriesen Amazon, der eine installierte Leistung von 329,8 MW aufweist. Auf Platz 3 folgt abgeschlagen mit einer Leistung von 242,4 MV die Supermarktkette Target. In den Top 10 finden sich zudem namhafte Unternehmen wie Walmart und Google wieder.

Allein am Hauptsitz Apple Park sind Solaranlagen auf dem Dach installiert, die eine Leistung von 17 MW erbringen, hinzu kommen 4 MW Biogas-Brennstoffzellen. Apple zufolge wird der Hauptsitz zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien versorgt, die aus verschiedenen Quellen kommen sollen.

Kosten im Blick

"Top-Unternehmen investieren zunehmend in saubere, zuverlässige Solarenergie, weil dies wirtschaftlich sinnvoll ist", sagte Abigail Ross Hopper, Präsident und CEO der SEIA, in einer Erklärung. "Wenn globale Marken auf Solar setzen, nimmt der Rest der Welt das zur Kenntnis", fügte sie hinzu.

Unternehmen haben in den vergangenen Jahren vermehrt in Solar & Co. investiert, um sich von fossilen Quellen unabhängiger zu machen. Neben dem Imagegewinn, den Apple & Co. durch den Umstieg auf erneuerbare Energien erzielen, dürfte auch der Kostenfaktor ein Grund für das Umweltbewusstsein vieler Großunternehmen sein, denn in den letzten Jahren sind die Kosten für Ökostrom gesunken.

Apple stellt auch die Zuliefererkette um

Apple will in seinem Bemühen, komplett auf erneuerbare Energien umzustellen, noch einen Schritt weitergehen und bringt immer mehr Zulieferer dazu, die Aufträge, die für Apple erledigt werden, ebenfalls mit sauberer Energie umzusetzen. So sind unter anderem Foxconn und TMC neu in der sauberen Wertschöpfungskette von Apple.



