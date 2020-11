Sanofi bekommt in EU grünes Licht für Grippeimpfstoff Supemtek

"Die Zulassung basiert auf klinischen Daten, die die Sicherheit, Immunogenität und Wirksamkeit von Supemtek in zwei randomisierten, kontrollierten Phase-3-Studien belegen", teilte Sanofi mit. Die ersten europäischen Markteinführungen sollten zwar für die Grippesaison 2022/2023 erfolgen, aber es wird in einigen Ländern die Möglichkeit bestehen, bereits in der Saison 2021/2022 Dosen zu bekommen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com