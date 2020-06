Neuer Konjunkturzyklus: Dow Jones weiter freundlich

Mit einem Zuwachs von 0,42 Prozent auf 25.582,52 Punkte war der Dow Jones in den Dienstagshandel gestartet. Auch im weiteren Verlauf zeigt er sich um 0,56 Prozent fester bei 25.617,14 Zählern.

Dow Jones-Index & Co. konnten bereits an fünf der vergangenen sechs Handelstage zulegen. Dahinter stehen Konjunkturdaten, die zuletzt vermehrt Hinweise lieferten, dass sich der Abschwung in den USA als Folge der Coronakrise verlangsamt hat, ebenso wie Hoffnungen, die Pandemie unter Kontrolle bringen zu können.

"Es ist klar, dass wir nicht wieder auf die Niveaus der wirtschaftlichen Aktivität von vor COVID-19 kommen", ordnet Sophie Huynh, Strategin bei Société Générale die Entwicklung ein und weiter: "Das ist ausgeschlossen, wir leben in einer selbstverschuldeten Rezession. Wir starten mit der Nach-COVID-19-Welt mit dem Beginn eines neues Konjunkturzyklus".

Massenproteste und Unruhen in den USA

Dass es an den US-Börsen nicht so stramm nach oben geht mit den Kursen wie beispielsweise am Vortag in Asien oder am Dienstag in Europa, ist den Massenprotesten und Unruhen quer über die USA geschuldet, nach dem gewaltsamen Tod des Afro-Amerikaners George Floyd in Polizeigewalt in Minneapolis in der vergangenen Woche. Während in einigen Metropolen wie New York und Los Angeles nächtliche Ausgangssperren verhängt wurden, hat US-Präsident Donald Trump zu einem härteren Vorgehen gegen die Protestanten aufgerufen und will tausende von Soldaten zur Eindämmung einsetzen.

Ein Nebeneffekt der Proteste und Unruhen könnte dabei ein neuerlicher Anstieg der Corona-Infektionen sein, mit seinerseits dann weder neuen negativen Rückwirkungen auf die Wirtschaft des Landes, warnen Gesundheitsexperten und Mitarbeiter der Regierung.

