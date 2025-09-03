MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 592,89 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 592,89 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 594,46 USD zu. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 592,25 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 593,03 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 30.607 Aktien.

Bei 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,45 Prozent hinzugewinnen. Bei 466,75 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,92 USD. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.

Am 31.07.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 8,15 Mrd. USD gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem MasterCard-Gewinn in Höhe von 16,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten