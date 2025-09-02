MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Abend fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 594,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:05 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 594,74 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 594,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 593,03 USD. Zuletzt wechselten 116.036 MasterCard-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 1,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 466,75 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.
Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,92 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,50 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.
Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,37 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie
Google, PayPal & Co.: Verbraucher auf der Suche nach Alternativen zu US-Tech-Produkten
S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 3 Jahren verdient
Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten
Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com
Nachrichten zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
|29.09.2017
|MasterCard Overweight
|Cantor Fitzgerald
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|31.10.2016
|MasterCard Neutral
|Compass Point
|29.04.2016
|MasterCard Neutral
|Wedbush Morgan Securities Inc.
|15.04.2016
|MasterCard Neutral
|Compass Point
|30.07.2015
|MasterCard Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2012
|MasterCard sell
|UBS AG
|02.08.2012
|MasterCard sell
|UBS AG
|09.07.2012
|MasterCard sell
|UBS AG
|23.01.2009
|MasterCard Ersteinschätzung
|Citigroup Corp.
|11.12.2008
|MasterCard underperform
|Cowen and Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen