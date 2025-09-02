MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard präsentiert sich am Abend fester

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 594,74 USD.

Um 20:05 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 594,74 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 594,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 593,03 USD. Zuletzt wechselten 116.036 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 1,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 466,75 USD am 08.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,92 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,50 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,96 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 16,37 USD je Aktie.

