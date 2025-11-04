MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 548,83 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 548,83 USD zu. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 550,19 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 544,83 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 92.621 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,96 Prozent.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,06 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

MasterCard veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,62 Mrd. USD – ein Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,49 USD im Jahr 2025 aus.

