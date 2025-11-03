DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.743 -3,3%Euro1,1521 -0,1%Öl64,83 -0,4%Gold4.012 +0,2%
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verliert am Montagabend

03.11.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard verliert am Montagabend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von MasterCard. Zuletzt ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 545,75 USD.

MasterCard Inc.
Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,1 Prozent auf 545,75 USD. Bei 540,38 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 550,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 258.764 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. 10,22 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 16,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,34 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die MasterCard-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,48 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

