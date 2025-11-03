MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Montagnachmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 545,09 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 545,09 USD ab. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 544,66 USD. Bei 550,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 72.340 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 10,35 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 466,75 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,37 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,06 USD. Im Vorjahr erhielten MasterCard-Aktionäre 2,74 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

Am 30.10.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,95 Prozent auf 8,62 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,48 USD je Aktie belaufen.

