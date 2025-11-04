MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Dienstagabend positiv
Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 552,52 USD.
Die MasterCard-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 552,52 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 554,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 544,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 214.586 MasterCard-Aktien.
Bei einem Wert von 601,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 8,86 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,06 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.
Am 30.10.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,62 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,37 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2026 veröffentlicht.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Analysen zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
