MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 564,33 USD nach.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 564,33 USD. Das bisherige Tagestief markierte MasterCard-Aktie bei 564,23 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 569,60 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 57.004 MasterCard-Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 594,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 439,66 USD am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 22,09 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,93 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 628,00 USD.

Am 31.07.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 4,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,50 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat MasterCard im vergangenen Quartal 8,15 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,33 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

