DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,12 -1,6%Nas23.192 -1,3%Bitcoin88.050 -2,6%Euro1,1545 +0,4%Öl63,39 -0,3%Gold3.987 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T DHL Group (ex Deutsche Post) 555200 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Wall Street gibt nach -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- D-Wave, Moderna, NVIDIA, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend
Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co. Krypto braucht Sicherheit: UBS drängt auf weltweite Regulierung für Bitcoin, Ethereum & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Fokus auf Aktienkurs

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend im Minusbereich

06.11.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend im Minusbereich

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 551,71 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
477,35 EUR -2,35 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 551,71 USD ab. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 548,00 USD. Bei 550,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 276.181 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 8,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 30.10.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,62 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ausblick: MasterCard stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Übrigens: MasterCard und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
DatumRatingAnalyst
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für MasterCard Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen