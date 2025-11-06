MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend im Minusbereich
Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 551,71 USD abwärts.
Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 551,71 USD ab. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 548,00 USD. Bei 550,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wurden via New York 276.181 MasterCard-Aktien umgesetzt.
Am 23.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 601,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 8,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 466,75 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.
Am 30.10.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,62 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,37 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
