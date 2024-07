MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 445,04 USD ab.

Das Papier von MasterCard befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 445,04 USD ab. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 445,04 USD nach. Bei 446,65 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 52.598 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 490,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,10 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 28.10.2023 Kursverluste bis auf 359,81 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,15 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,37 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,58 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 01.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte MasterCard am 25.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

