MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken MasterCard am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 552,19 USD.

Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 552,19 USD. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 548,38 USD ein. Mit einem Wert von 553,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.515 MasterCard-Aktien.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 15,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,06 USD je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 628,00 USD je MasterCard-Aktie aus.

MasterCard ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,34 USD gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,62 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,37 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte MasterCard am 04.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 16,49 USD je Aktie belaufen.

