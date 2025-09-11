DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.926 -0,4%Nas22.125 +0,4%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,41 +1,7%Gold3.644 +0,3%
MasterCard im Blick

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit KursVerlusten

12.09.25 16:10 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 585,27 USD ab.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 585,27 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 584,90 USD nach. Bei 586,44 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 37.718 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 466,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 25,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,90 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,15 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,96 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,38 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

