MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Kurs der MasterCard

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 581,85 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 15:53 Uhr 0,6 Prozent. In der Spitze gewann die MasterCard-Aktie bis auf 582,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 578,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 67.298 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 markierte das Papier bei 582,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,05 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.07.2024 bei 428,86 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,98 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 USD gegenüber 3,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,96 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren eingebracht

PayPal-Aktie fester: Kontaktloses Bezahlen an der Ladenkasse möglich

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor einem Jahr eingefahren