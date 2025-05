MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag nahezu unverändert

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die MasterCard-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 576,16 USD.

Die MasterCard-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 576,16 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 578,64 USD. Bei 574,80 USD markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 578,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 58.369 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 582,63 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.07.2024 (428,86 USD). Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 34,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,98 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Am 01.05.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,23 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,25 Mrd. USD im Vergleich zu 6,35 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 15,96 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

