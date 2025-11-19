MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard steigt am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 528,76 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 528,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 531,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 528,15 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.865 MasterCard-Aktien.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 13,76 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 11,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 628,00 USD je MasterCard-Aktie aus.

Am 30.10.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,62 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,37 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,49 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

