Aktie im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend kaum bewegt

19.11.25 20:23 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend kaum bewegt

Die Aktie von MasterCard hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MasterCard-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 527,21 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
456,00 EUR -1,45 EUR -0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie wies um 20:08 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 527,21 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 531,00 USD. Die Abwärtsbewegung der MasterCard-Aktie ging bis auf 524,98 USD. Mit einem Wert von 528,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 266.413 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 601,50 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 11,47 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,74 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

MasterCard gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte MasterCard ein EPS von 3,53 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,62 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,37 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von MasterCard wird am 04.02.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,49 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
