MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard legt am Donnerstagnachmittag zu

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 533,62 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 533,62 USD. Den Tageshöchststand markierte die MasterCard-Aktie bei 538,44 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 533,29 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94.531 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Gewinne von 12,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,53 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,34 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,53 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 8,62 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,37 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte MasterCard am 04.02.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

