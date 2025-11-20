MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Abend an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere um 20:08 Uhr 1,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 538,44 USD. Bei 533,29 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 305.078 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,17 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 12,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,06 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 30.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 4,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,53 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,62 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,37 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

