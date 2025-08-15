MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 589,89 USD.

Um 20:06 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 589,89 USD ab. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 584,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 589,04 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 139.560 MasterCard-Aktien.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 594,60 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,80 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 461,95 USD erreichte der Anteilsschein am 24.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 27,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,92 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,37 USD fest.

