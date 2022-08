MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag Verlust reich

Das Papier von MasterCard gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 351,10 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 346,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 350,65 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 161 Aktien.

Am 28.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,80 EUR an. Mit einem Zuwachs von 2,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2021 (270,20 EUR). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 29,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 1,95 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 5.497,00 USD gegenüber 4.528,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,58 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

MasterCard-Aktie legt zu: MasterCard steigert im zweiten Quartal Erlöse und verdient mehr

Ausblick: MasterCard präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Visa-Aktie dennoch leichter: Visa steigert Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Inc.

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com