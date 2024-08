MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard schiebt sich am Montagnachmittag vor

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 469,35 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 469,35 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 469,50 USD. Bei 468,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 45.940 Aktien.

Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 359,81 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 30,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,70 USD belaufen.

Am 31.07.2024 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,51 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,01 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 6,96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2024 wird am 24.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

