MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag freundlich

29.08.25 16:10 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 593,01 USD nach oben.

MasterCard Inc.
507,60 EUR -1,40 EUR -0,28%
Die Aktie legte um 15:50 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 593,01 USD zu. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 593,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 592,00 USD. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 34.794 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Derzeit notiert die MasterCard-Aktie damit 1,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,29 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,92 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 31.07.2025 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 8,15 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,37 USD je MasterCard-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

mehr Analysen