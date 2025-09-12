McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag im Minus

McDonalds im Fokus

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die McDonalds-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 303,94 USD.

Das Papier von McDonalds befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 303,94 USD ab. Das Tagestief markierte die McDonalds-Aktie bei 303,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 305,14 USD. Zuletzt wurden via New York 58.676 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Bei 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Mit Abgaben von 9,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,17 USD. Im Vorjahr hatte McDonalds 6,78 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,84 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,49 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,36 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

