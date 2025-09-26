DAX23.751 +0,1%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.282 +0,1%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1734 +0,4%Öl68,17 -2,3%Gold3.827 +1,7%
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verliert am Montagnachmittag

29.09.25 16:11 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verliert am Montagnachmittag

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 302,75 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
260,05 EUR -0,65 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 302,75 USD abwärts. Das Tagestief markierte die McDonalds-Aktie bei 302,58 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 305,88 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 92.937 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 7,79 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 9,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

