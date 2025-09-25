McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 303,45 USD.
Um 15:52 Uhr ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 303,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 303,83 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 303,23 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 42.662 McDonalds-Aktien den Besitzer.
Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 7,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 8,86 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass McDonalds-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 7,17 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete McDonalds 6,78 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 335,00 USD an.
Am 06.08.2025 hat McDonalds in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,36 USD je McDonalds-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2024
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2023
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
