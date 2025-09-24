McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 302,30 USD nach.

Das Papier von McDonalds befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 302,30 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die McDonalds-Aktie bis auf 302,03 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 306,01 USD. Zuletzt wurden via New York 221.085 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Mit Abgaben von 8,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 3,14 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,36 USD je McDonalds-Aktie.

