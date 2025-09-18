McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds schiebt sich am Mittwochabend vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 305,56 USD zu.

Das Papier von McDonalds konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 305,56 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 305,90 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 302,01 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 204.281 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 326,32 USD. Dieser Kurs wurde am 11.03.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,79 Prozent. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Analysten bewerten die McDonalds-Aktie im Durchschnitt mit 335,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,36 USD je McDonalds-Aktie.

