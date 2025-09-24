McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag an Boden

McDonalds im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Zuletzt konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 304,89 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 304,89 USD. Zwischenzeitlich stieg die McDonalds-Aktie sogar auf 306,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 306,01 USD. Zuletzt wurden via New York 70.939 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,29 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 335,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,36 USD je Aktie.

