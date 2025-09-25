McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken McDonalds am Abend ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 304,92 USD.

Um 20:05 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 304,92 USD nach oben. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 305,42 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 303,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 149.029 McDonalds-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,02 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 10,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,36 USD im Jahr 2025 aus.



