DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,37 +0,7%Dow46.277 +0,7%Nas22.468 +0,4%Bitcoin93.629 +0,2%Euro1,1705 +0,4%Öl69,93 +0,4%Gold3.775 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1) Hot Stocks heute: SAP unter Druck - Short Trade (PJ3EG1)
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie können drei wählen, aber nur einer wird es. Das Team von BNP Paribas freut sich auf Ihre Wahl zum Zertifikatehaus des Jahres 2025.
Kursentwicklung

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken McDonalds am Abend ins Plus

26.09.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken McDonalds am Abend ins Plus

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 304,92 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
260,70 EUR 1,30 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:05 Uhr wies die McDonalds-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 304,92 USD nach oben. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 305,42 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 303,23 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 149.029 McDonalds-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,02 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 10,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 335,00 USD.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. McDonalds hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,84 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,36 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient

Von starken Dividenden profitieren: Lohnt sich "Dividenden-Hopping"?

In eigener Sache

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen