Heute im Fokus
DAX letztlich kaum verändert -- US-Börsen höher -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- MoonLake, Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, BYD im Fokus
Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase? Oracle-Aktie und OpenAI: Milliarden-Deal sorgt für Euphorie - droht nun eine gefährliche KI-Blase?
Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus Sony Financial-Aktie nach Abspaltung von Sony mit kräftigem Kursplus
Profil
McDonalds im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagabend mit Kurseinbußen

29.09.25 20:25 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagabend mit Kurseinbußen

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die McDonalds-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 302,99 USD abwärts.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 302,99 USD. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 301,87 USD. Bei 305,88 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 256.711 Stück.

Bei einem Wert von 326,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 17.01.2025 auf bis zu 276,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 8,72 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 335,00 USD für die McDonalds-Aktie.

Am 06.08.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,49 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je McDonalds-Aktie in Höhe von 12,35 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Bildquellen: Alberto Stocco / Shutterstock.com

