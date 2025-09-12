McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gibt am Abend nach

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 302,42 USD abwärts.

Die McDonalds-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 302,42 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der McDonalds-Aktie ging bis auf 300,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 305,14 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 210.124 McDonalds-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 8,55 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 340,00 USD je McDonalds-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 6,84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,36 USD je McDonalds-Aktie.

