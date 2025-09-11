McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds präsentiert sich am Nachmittag fester

McDonalds im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 304,24 USD.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 304,24 USD. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 305,78 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 303,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 140.544 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 335,00 USD für die McDonalds-Aktie.

McDonalds veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,14 USD. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

