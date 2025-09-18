DAX23.478 -0,7%ESt505.432 -0,5%Top 10 Crypto15,64 -1,5%Dow46.255 -0,1%Nas22.676 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1764 +0,2%Öl66,22 -0,7%Gold3.718 +0,9%
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte. Jetzt neu: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für Nebenwerte.
So entwickelt sich McDonalds

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gibt am Nachmittag nach

22.09.25 16:11 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gibt am Nachmittag nach

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 301,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
256,25 EUR -1,40 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 301,29 USD nach. Zwischenzeitlich weitete die McDonalds-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 301,00 USD aus. Bei 302,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 44.346 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 8,31 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der McDonalds-Aktie wird bei 335,00 USD angegeben.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 6,84 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,36 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

In eigener Sache

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
