McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zieht am Nachmittag an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 302,56 USD.

Die McDonalds-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 302,56 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 302,94 USD. Bei 301,70 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 546.495 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 326,32 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,85 Prozent. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 8,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für McDonalds-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,78 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,17 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 335,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,14 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 6,84 Mrd. USD gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,36 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

