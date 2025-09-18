DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.295 +0,3%Nas22.581 +0,5%Bitcoin98.260 -1,1%Euro1,1750 -0,3%Öl66,67 -1,3%Gold3.684 +1,1%
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Freitagabend positiv

19.09.25 20:24 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Freitagabend positiv

Die Aktie von McDonalds gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 302,71 USD zu.

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 302,71 USD. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 304,73 USD aus. Bei 301,70 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 715.404 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 326,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 9,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten McDonalds-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 7,17 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 335,00 USD für die McDonalds-Aktie.

Am 06.08.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,36 USD je McDonalds-Aktie.

Redaktion finanzen.net

