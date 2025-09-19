DAX23.639 -0,2%ESt505.458 ±0,0%Top 10 Crypto16,00 -3,3%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin98.822 +0,4%Euro1,1746 ±0,0%Öl66,66 -1,3%Gold3.685 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Apple 865985 RENK RENK73 Intel 855681 Volkswagen (VW) vz. 766403 Plug Power A1JA81 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Barrick Mining A417GQ SAP 716460 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen erzielen neue Rekorde -- DAX mit Minus ins Wochenende -- FedEx steigert Umsatz und Gewinn -- Infineon, D--Wave Quantum, Plug Power, AMD, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Ströer im Fokus
Top News
Porsche-Aktien unter Druck: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnungen Porsche-Aktien unter Druck: Neue Verbrenner und eine neue Gewinnwarnungen
Täuschende Charts: Wie verzerrte Darstellungen Anleger in die Irre führen können Täuschende Charts: Wie verzerrte Darstellungen Anleger in die Irre führen können
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

20.09.25 17:23 Uhr
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.332,9342 CHF 354,2467 CHF 0,39%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
98.821,6087 EUR 352,3230 EUR 0,36%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
86.173,3029 GBP 348,3023 GBP 0,41%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
17.174.912,6621 JPY 64.965,6474 JPY 0,38%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
116.105,5444 USD 447,7802 USD 0,39%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.582,2307 CHF 26,3117 CHF 0,74%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
3.833,9711 EUR 27,1240 EUR 0,71%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.343,2562 GBP 25,2403 GBP 0,76%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
666.333,2078 JPY 4.858,3861 JPY 0,73%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.504,5341 USD 33,1761 USD 0,74%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,3754 CHF -0,0037 CHF -0,16%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5424 EUR -0,0047 EUR -0,18%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2170 GBP -0,0030 GBP -0,14%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
441,8576 JPY -0,7169 JPY -0,16%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,9870 USD -0,0046 USD -0,15%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7143 CHF 0,0059 CHF 0,83%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7645 EUR 0,0061 EUR 0,80%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6667 GBP 0,0056 GBP 0,85%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
132,8679 JPY 1,0823 JPY 0,82%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8982 USD 0,0074 USD 0,83%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
91,1931 CHF 0,4372 CHF 0,48%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
97,6017 EUR 0,4414 EUR 0,45%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
85,1095 GBP 0,4255 GBP 0,50%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
16.962,8931 JPY 80,4033 JPY 0,48%
Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,42 Prozent auf 116.139,24 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 115.657,76 US-Dollar gelegen hatte.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.

Zudem gewinnt Litecoin am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,38 Prozent auf 114,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 114,12 US-Dollar.

Nach 4.471,36 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagnachmittag um 0,52 Prozent auf 4.494,76 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,47 Prozent auf 603,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 600,72 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 2,992 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 2,989 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs 1,57 Prozent stärker bei 23,56 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,20 US-Dollar.

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 297,23 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (294,25 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,01 Prozent.

Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,576 US-Dollar) geht es um 1,63 Prozent auf 6,683 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1892 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1874 US-Dollar.

Zudem gewinnt Cardano am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,13 Prozent auf 0,9009 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8908 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3882 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,3910 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0057 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:11 auf 0,0058 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com