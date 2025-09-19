So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Bitcoin erhöhte sich um 17:11 um 0,42 Prozent auf 116.139,24 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 115.657,76 US-Dollar gelegen hatte.
Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 3,3 Prozent auf 16,00 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 73,5 Prozent.
Zudem gewinnt Litecoin am Samstagnachmittag hinzu. Um 0,38 Prozent auf 114,55 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 114,12 US-Dollar.
Nach 4.471,36 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagnachmittag um 0,52 Prozent auf 4.494,76 US-Dollar gestiegen.
Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 0,47 Prozent auf 603,52 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 600,72 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 2,992 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:11 bei 2,989 US-Dollar.
Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 17:11 notiert der Dash-Kurs 1,57 Prozent stärker bei 23,56 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 23,20 US-Dollar.
Derweil notiert der Monero-Kurs bei 297,23 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (294,25 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,01 Prozent.
Währenddessen zeigt sich NEO im Plus. Im Vergleich zum Vortag (6,576 US-Dollar) geht es um 1,63 Prozent auf 6,683 US-Dollar nach oben.
In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1892 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1874 US-Dollar.
Zudem gewinnt Cardano am Samstagnachmittag hinzu. Um 1,13 Prozent auf 0,9009 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,8908 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3882 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:11 auf 0,3910 US-Dollar beziffert.
Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,0023 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0023 US-Dollar.
In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0057 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:11 auf 0,0058 US-Dollar beziffert.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
