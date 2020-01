Amazon bringt seinen FireTV in BMWs und Fiat Chrysler

• Amazon präsentiert auf CES Las Vegas Fire TV-Update• Streaming-Plattform soll in BMWs und Fiat Chrysler verfügbar sein• Auch Fire-TV-Soundbar erhält Upgrade

Das rollende Wohnzimmer

Aus vielen Haushalten ist die Fire-TV-Plattform des E-Handelsriesen Amazon gar nicht mehr wegzudenken. Mehr als 40 Millionen aktive Nutzer zählt das Angebot Amazons mittlerweile, das insbesondere auf verschiedenen smarten Fernsehern schon werksseitig installiert ist. Nun streckt der einstige Internetbuchhändler seine Fühler nach einem weiteren beliebten Ort aus, den Verbraucher immer mehr bevorzugt für ihre Unterhaltung nutzen: das Auto.

In diesem Zusammenhang kündigte der Versandhändler jüngst bei der CES in Las Vegas an, dass die kommenden Modelle von Fiat Chrysler und BMW über Fire TV verfügen werden. Ermöglicht werden soll das über eine "Sprachsteuerung zu Alexa, eine Touchscreen-Benutzeroberfläche und die Fähigkeit, Sendungen offline abzuspielen". Auf diese Weise können "Eltern und Kinder … die Wohnzimmer-Fernseh-Erfahrung im Auto genießen und eine Vielzahl an Inhalten und die neuesten Shows […] weltweit" genießen, wie Engadget Amazon zitiert.

Anforderungen für Fire-TV im Auto

Alles, was man benötigt, um den Streamingdienst auch im Fahrzeug nutzen zu können, ist Wifi, eine LTE-Verbindung, ein mobiler Hotspot oder ein WAN-fähiges Gerät. Auch wenn Amazon mit konkreten Details zu der Erweiterung des Fire TV-Angebots noch etwas gespart hat, wird davon ausgegangen, dass das Unterhaltungsprogramm für die Rücksitze und nicht etwa für den Armaturenbereich gedacht ist. Für eine gelungene Integration kooperiert Amazon hier mit Garmin und Voxx, wie golem.de berichtet. Wann genau die ersten BMW- und Fiat Chrysler-Fahrzeuge mit Fire TV auf den Markt gebracht werden, ist bisher nicht bekannt.

Darüber hinaus kündigte das Online-Versandhaus ans, dass auch die Fire-TV-Soundbar noch in diesem Jahr einige neue Funktionen erhalten werde. Diese beinhalten eine "Unterstützung von Dolby Atmos, Steuerung weiterer Geräte, eine HDMI-Umschaltung und eine Sprachsteuerung auf Zuruf zusammen mit Partner-Anpassungen".

