DAX stabil -- Asien schließt freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Mehrjahres-Hoch

Alibaba-Aktie im Höhenflug: Mehr Budget für KI angekündigt

24.09.25 10:26 Uhr
Alibaba-Aktie in Hongkong und an NYSE im Höhenflug: Alibaba will noch mehr Geld in KI-Offensive stecken | finanzen.net

Der Online-Gigant Alibaba hat angekündigt, sein Budget für Künstliche Intelligenz (KI) zu erhöhen. Das treibt die Aktie am Mittwoch auf ein Vierjahreshoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alibaba
151,00 EUR 13,00 EUR 9,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Alibaba-Aktie auf Vierjahreshoch
• Bisheriges KI-Budget von gut 50 Milliarden US-Dollar wird noch weiter erhöht
• Neues KI-Sprachmodell Qwen3-Max vorgestellt

Wer­bung

Wie Alibaba-CEO Eddie Wu laut "Bloomberg" verkündete, wolle der Konzern mehr Geld in Künstliche Intelligenz stecken, um im weltweiten Rennen nicht abgehängt zu werden. Die Pläne kommen an der Börse gut an: So kletterte die Alibaba-Aktie am Mittwoch in Hongkong zeitweise um 9,54 Prozent auf 174,60 HKD und erreichte damit den höchsten Stand seit vier Jahren. Auch im vorbörslichen US-Handel an der NYSE geht es für den Alibaba-ADR zeitweise um 9,33 Prozent hoch auf 178,30 US-Dollar.

KI-Branche entwickelt sich laut Alibaba schneller als erwartet

Ursprünglich waren bei Alibaba KI-Investitionen in Höhe von 380 Milliarden Yuan (ca. 53 Milliarden US-Dollar) über drei Jahre hinweg geplant. CEO Eddie Wu erklärte laut "Bloomberg" am Mittwoch nun jedoch auf der Apsara-Konferenz in Hangzhou, dass dieses Budget aufgrund der unerwartet hohen Nachfrage nach KI-Infrastruktur erweitert werden soll. "Die Entwicklungsgeschwindigkeit der Branche hat unsere Erwartungen weit übertroffen, und auch die Nachfrage der Branche nach KI-Infrastruktur hat unsere Erwartungen weit übertroffen", so Wu laut "Bloomberg". "Wir setzen die 380 Milliarden-Investition in die KI-Infrastruktur aktiv fort und planen, weitere Investitionen zu tätigen", so der Alibaba-CEO weiter. Die genaue Höhe der zusätzlichen Mittel ist bislang allerdings nicht bekannt.

Alibaba intensiviert KI-Anstrengungen

Die Budget-Anpassung unterstreicht Alibabas strategische Neuausrichtung hin zu KI als zentralem Geschäftsfeld neben dem E-Commerce. Dazu passt auch, dass laut "Reuters" bei der gleichen Gelegenheit auch das neue KI-Sprachmodell Qwen3-Max vorgestellt wurde, das mit über einer Billion Parametern als Alibabas bisher größtes Modell gilt. Es zeigt besonders starke Leistungen in der Code-Generierung und bei autonomen Agenten, die eigenständig Aufgaben mit minimaler menschlicher Eingabe ausführen können. Darüber hinaus plant der Konzern auch zahlreiche neue Datenzentren, unter anderem in Frankreich, den Niederlanden, Brasilien, Mexiko, Japan und Dubai.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alibaba und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com

