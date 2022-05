Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Mittag kräftig

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:22 Uhr um 7,0 Prozent auf 62,42 EUR nach. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 61,76 EUR nach. Mit einem Wert von 61,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.971.484 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 77,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,87 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (54,67 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 14,18 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,94 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.04.2022 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,36 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 34.858,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.017,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 27.07.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,40 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

