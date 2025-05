Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 53,19 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 53,19 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,11 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 146.692 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 73,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,52 Prozent. Bei einem Wert von 45,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,36 EUR aus. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 64,68 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,86 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 35,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

