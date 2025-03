Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 60,60 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 60,60 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 60,09 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 61,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.312.669 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 09.04.2024. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 21,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 50,75 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 16,25 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,84 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 66,70 EUR aus.

Am 20.02.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 2,99 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 38,45 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40,26 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Schätzungsweise am 24.04.2026 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,87 EUR je Aktie.

