Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 62,77 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 62,77 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sank bis auf 62,47 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 62,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 453.103 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 21,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit Abgaben von 12,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 80,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 37.200,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,37 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 15.02.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,91 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester

Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich schlussendlich fester

DAX-Handel aktuell: DAX steigt zum Ende des Freitagshandels